大陸即將於5月21日、5月22日召開全國政協、人大「兩會」，市場目光大多聚焦在兩會可能端出的財政牛肉。中信投信指出，除了財政刺激，本次兩會還將進行「十三五」的總驗收與「十四五」的雛形規劃，加上經濟基本面相對好等三大優勢，建議投資人把握時機，進場布局。根據國際貨幣基金組織於今年四月發布的世界經濟展望，大陸是少數經濟成長仍維持正值的國家，而且明年預估的成長率高達9.2%，將擊敗印度，再度成為世界經濟成長率最高的國家。

中信中國50（00752）經理人葉松炫表示，由於地方政府的新增債務限額是每年於「兩會」上獲得審議批准才能發債，目前中央政府已經先提前公布1.29兆額度（人民幣，下同），還要再追加1兆，而地方政府專項債券的發行額度極可能在4兆以上，加總起來超過6兆。這個數字還算保守預估，中國亦有法人推斷，政府的財政大紅包可能高達10兆。

本屆兩會也將驗收第十三個五年計畫（十三五）的成果，其中的重點是消費升級。葉松炫認為，中國各單位將為了繳出漂亮成績單，莫不卯足全力在驗收前衝一波。例如五一黃金周期間推出的雙品網購節，就是官方當推手刺激民間消費的成功例子。當時阿里巴巴旗下的聚划算在活動開始37秒，成交額便破億，一小時的成交額就超越去年一整天。他表示，從這細節不只看出中國報復性消費的力道，也能看見官方對於滿足高層期待，展現出的高超行動力。也可由此推想十四五計畫的受惠股，其成長力道將更具想像空間。

第十四個五年計畫將在本屆兩會浮現雛形，葉松炫分析，五年計畫向來具延續性，因此中國新經濟的轉型也可望延續，包括5G建設、人工智慧、新能源（如電動車）等科技，預料也將成為發展主力。

科技與新經濟轉型將成大陸經濟發展的DNA，但檢視目前市面上的ETF，多數追蹤的指數都是以金融、地產等傳產為重，中信中國50與中信中國50正2是少數科技成分股佔五成以上的陸股ETF產品。葉松炫推算，若十四五計畫如上述預期，以目前中信中國50的所有成分股來看，與十四五相關的成分股可能高達六成，舉例來說，電動車、5G相關類股就佔了10%，另外，與新經濟相關的成分股，例如騰訊與阿里巴巴也佔一半以上。

(時報資訊)