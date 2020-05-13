畢業旅行是學生在每個學習階段最期待的活動，但今年受到疫情影響，各校紛紛取消畢旅，為了彌補學生錯過畢旅的遺憾，高雄愛國國小特地為畢業生舉辦「畢業玩很大」活動，結合學校課程設計多道關卡，讓學生們組隊闖關，師生們都玩得不亦樂乎。

愛國國小原先安排六年級畢業生前往花東進行3天2夜的畢業旅行，但受到疫情影響，畢旅被迫取消，老師們便突發奇想，決議在校園內自辦「畢業玩很大」闖關活動，讓學生們不用出校，也能享受畢業旅行大家玩在一起的感覺，並與同學們同心協力闖關，留下國小階段最美麗的回憶。

此次闖關活動，由班級導師擔任關主，共有5道關卡，學生們平均6人一組，合作挑戰各項遊戲，並計分進行競賽，每班前３名可獲得精美小禮物作為鼓勵，落敗隊伍則進行畫臉懲罰，讓大家開懷大笑，學生們在活動中除了運用課堂學到的知識突破層層關卡，更增進與師生們的情感。

「畢業玩很大」活動結束後，校方也特別為畢業生舉辦晚會，所有畢業生齊聚一堂，師生們圍成圓圈席地而坐，在月光如水的夜晚，學生們拿出自製的環保燈瓶，在溫馨的氣氛下，將自己6年來在學校的酸甜苦辣與大家分享，場面令人動容。

晚會尾聲，學生各自將3年後的目標寫在紙條，放進時空膠囊，相約國中畢業後再回母校，共同打開時空膠囊，回味當年既特別又難忘的小學生涯。畢業生們紛紛表示，雖然錯過畢旅，但非常感謝老師們這麼用心為他們舉辦闖關活動及晚會，這是他們國小最難忘、最美好的回憶。

(中時 )