台北市立動物園「行動動物園列車」12日特地南下，前往高雄市成功國小，與學生們進行教育推廣，以穿山甲為主題，藉由闖關活動，希望讓孩子們認識熱帶雨林與森林對人類生活的影響，並了解穿山甲的形態特徵及生存危機，進而喚醒孩子的保育意識。

近年穿山甲因為環境因素，又有許多不肖業者對其進行誘捕作為商業用途，導致穿山甲日益減少瀕臨滅絕，此次台北市立動物園園方特地帶著穿山甲標本，讓沒看過穿山甲的孩子，可以近距離接觸，並深入了解牠的各項特徵及型態，不僅讓孩子增長知識，更展現守護穿山甲的行動力。

成功國小校長呂佳真表示，藉由這次的行動動物園闖關活動，除了讓學生體驗目前熱帶雨林及動植物的各種困境，培養孩子更有同理心；一方面也讓學生了解環境保護的重要性，再者，配合學校國際教育課程發展，更拓展學生的國際生態視野及公民意識。

台北市立動物園推廣組林文淇表示，「行動動物園列車」目的就是把動物園帶到中、南部各校，讓沒能到台北的小朋友也能認識動物園，這次主要是讓小朋友知道因為人類的恣意開發，造成動、植物棲地零碎化，使得野生動物生存受到嚴重威脅，藉此強化小朋友自然生態保育的觀念。

(中時 )