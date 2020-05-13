民進黨立委蔡易餘提出《兩岸人民關係條例修正草案》，刪除「國家統一前」，該案日前通過立法院一讀。由於蔡總統520發表第2任就職演說在即，外界解讀鷹派立委在替總統在兩岸議題測風向。蔡易餘今上午接受電台專訪表示，提案前沒跟蔡總統討論過，但該提案是對未來中華民國有幫助，不覺得需要跟總統討論，每個立委對修憲、修法都可以有提案的主張。

蔡易餘除提出《兩岸人民關係條例修正草案》，刪除「國家統一前」改為國家發展，同時也提出修憲案，預計本周五院會將通過一讀付委。蔡易餘說，基本上各黨團都有提到修憲案，議題包括18公民權、廢除考試院、監察院等，除體制調整外，他認為這部憲法涉及國家定位，是台灣重要課題，憲法增修條文前言開宗明義說明應國家統一前需要，為中華民國定位不該虛線國家統一前，因此提案拿掉統一改成國家發展，讓未來國家發展更有彈性。

由於520蔡英文總統發表第2任就職演說在即，該修法提案被質疑是在替蔡總統針對兩岸議題試水溫，蔡易餘說，這時間點提案是無心插柳的結果，確實在520前比較敏感，但這時間點提出讓社會討論也不錯，思考兩岸問題該怎麼走。

蔡易餘說，提案前沒有跟蔡總統討論，他不覺得這件事需要跟總統討論，而且國家都在忙防疫，這樣提案是每個立委對憲法、修憲的主張，他不希望修憲案僅狹隘討論18歲公民權下修。

面對國民黨團質疑修法打假球，蔡易餘說，林為洲擺明是要消遣他跟民進黨，上周五院會付委，這禮拜輪值國民黨當召委，當周議程是他們排案，林為洲的質疑純粹是在媒體上消遣，但這樣的提案禁得起考驗，這對台灣跟中華民國是有利的。

至於傳出民進黨立院黨團對於該提案有不同看法，蔡易餘說，修法考量點很多，總召要綜合大局，他覺得這樣提案內容相對中性，認真思考可以衝衝看，這樣的文字修正最符合現況，支持獨派或統派的市場都在，不衝擊到另外一邊。

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(中時 )