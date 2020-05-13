去（2019）年，台灣珍珠奶茶在日本掀起狂潮，喝珍奶可是少女間最時尚的休閒，一顆顆珍珠配上厚醇鮮奶茶，讓人忍不住一口吸一口！其實珍奶潮也吹向歐美，在美國民間自訂的「國家珍奶日」（National Bubble Tea Day）是4月30日。話說喝珍奶除手搖飲店外，其實也有MIT台灣製造的易開罐罐標裝，在超商就能輕鬆買到，其外包裝還以粉紅色，用可愛外型搶攻珍奶粉絲。

外國朋友來台必喝重點飲品非『珍珠奶茶』莫屬，曾有各大知名卡通授權推出多款造型包裝飲料，Ocean Bom今年春季跳脫以往可愛軟萌系包裝的氣泡飲系列，推出限量經典款的台灣國民手搖飲「珍珠奶茶罐裝系列」，以經典原味和最受歡迎的黑糖等二款口味，欲搶攻台、英兩國市場！

這罐經典好味，靈感來自創辦人於學生時期遠赴英國求學，在物價極高的英國想來上一杯香濃台灣味珍奶，不僅所費不貲，購買更是不便。回台創業後因回想起這段求學過往而設計出一款讓所有遠赴異地的台灣人，都能在沒有負擔且簡單取得的方式下能享用到最經典的家鄉味。用獨家配方調和出茶與奶絕佳比例的香滑奶茶，再加入熱量極低寒天晶球，打造出擁有Q彈嚼勁的珍奶聖品，甜而不膩，一喝難忘！包裝設計更以台北饒河夜市、基隆廟口夜市為發想，設計出具有台灣在地特色景點視覺，讓台灣之美在世界更多國家綻放！

另Ocean Bomb旗下各款著名飲品也非常值得一提：寶可夢、卡娜赫拉的小動物、救援小英雄等聯名系列，熱銷熱銷台灣飲品市場，是身為各大IP粉絲必納入的收藏！

夏天喝飲料，暢快也清涼！不過也提醒大家，含糖飲料也要適量。國民健康署發布新版國民飲食指標草案，特別增列「每日飲食中外加糖攝取量不宜超過總熱量10%之上限」之建議。適時補充水分，多運動，健康至上！

(中時電子報)