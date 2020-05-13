男子邱黃博是性騷擾慣犯，多次假藉問路，接近無辜女子襲胸，得逞後竟變本加厲，又對國小女童下手，台北地院加重其刑，依對兒童犯性騷擾等罪判刑1年8月，可上訴。

邱男2018年11月6日下午，騎機車行經台北市辛亥路四段，見1名妙齡女子獨自1人走在人行道上，認為有機可趁，把機車停靠路邊後，接近女子假裝問路，卻突然以手背觸摸女子胸部，得逞後立刻跳上車逃跑。

隔年2月20日中午，邱男在台北市萬華區人見幾個國小生走在一起，其中1名女童因東西掉地上，停下來撿，邱男竟突然靠近，伸手從後方襲胸，得逞後又跳上機車逃逸。

法院審理時，邱男矢口否認犯行，辯稱他的手指甲明顯變形，女子卻沒有描述這個特徵，懷疑女子受警察誤導；他也沒有性騷擾女童，他只是要去刷腳踏車的點數，才會不小心碰到女童。

不過，女子與女童對於邱男犯案手法、情節，警詢及法院審理的證述都相同，也與現場監視器畫面相符，更可發現邱男是刻意尾隨女童，法官因此不採信邱男辯詞。

判決指出，邱男有妨害風化、性騷擾等前科，經判刑確定並執行完畢，5年內卻又故意再犯本案2罪，屬累犯，且他犯後一再再飾詞否認，犯後態度不佳，故依法加重其刑，依性騷擾、對兒童性騷擾2罪，分別判刑10月、1年，應執行1年8月徒刑。

(中時 )