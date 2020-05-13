雖然美國總統川普誓言近期就要重啟國家經濟，不過素有「美版陳時中」的國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇12日透過視訊在參議院聽證會上表示，當前美國追蹤與監控病毒的能力還不夠，如果沒有準備好就重啟國門，疫情復發的風險極高，屆時恐招致「不必要的折磨與死亡」。

素有「美版陳時中」的NIAID主任佛奇表示，當前美國追蹤與監控病毒的能力還不夠，如果沒有準備好就重啟國門，疫情復發的風險極高。

據《紐約時報》以及美國有線電視新聞網報導（CNN），就在川普宣稱「我們已度過那個時刻，且我們戰勝了它（病毒）」的後一日，佛奇（Anthony Fauci）向美國參議院「健康，教育，勞工和退休金委員會」表示，美國還沒有控制住疫情，根本還沒脫離險境；且重啟國家經濟過早的話，仍缺乏必要能力以便遏止不可避免的突增病例。

佛奇與美國疾管中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）一同警告，在各級學校新的學期展開前，疫苗仍不會問世，再樂觀也需要1至2年。此外，美國仍缺乏足夠追蹤與監控新冠病毒傳播的基礎建設，而全球其他部分地區一旦疫情存在，病毒肯定會接觸到美國本土。他強調，在面對不可預測且致命的疾病時，必須保持「寧願過於謹慎也不要冒險犯錯」的重要性。

佛奇表示，如果在秋季之前美國沒有好好應對疫情的話，毫無疑問將會再次出現群聚傳染，導致美國疫情復發的風險極高。他也希望在秋季前美國的應對能力已足夠，「但如果沒有，將會造成很多問題」。

事實上，佛奇的專業意見，川普政府內對此早有雜音。先前由民主黨掌控的眾議院撥款委員會先前邀請佛奇赴國會聽證，但遭白宮從中作梗，稱「他正忙著防疫，出席只會適得其反」，不過共和黨掌控的參院邀請佛奇作證時，白宮則同意放行。外界認為，白宮只是擔心佛奇又與川普「唱反調」。

此外，針對如何安全地重啟美國國門，美國公衛專家其實早已備好計畫，美國CDC曾擬定17頁的「重啟美國國門方針」，其中包括了對商業、學校、教會以及其他公共場所在疫情仍存的情況下應如何運作，不過卻被告知這份報告「恐怕永遠無法正式問世」，因為各地疫情情況不一，白宮不願對外提供重啟國門特定環節的相關細節準則。

佛奇9日曾表示，由於他和確診者有低風險接觸，出於謹慎將進行「改良版」隔離，除了在家中遠距離辦公、持續配戴口罩並每天進行病毒檢測，故此次聽證會採視訊連線。

(中時電子報)