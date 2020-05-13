雖然美國總統川普誓言近期就要重啟國家經濟，不過素有「美版陳時中」的國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇12日透過視訊在參議院聽證會上表示，當前美國追蹤與監控病毒的能力還不夠，如果沒有準備好就重啟國門，疫情復發的風險極高，屆時恐招致「不必要的折磨與死亡」。

素有「美版陳時中」的NIAID主任佛奇表示，當前美國追蹤與監控病毒的能力還不夠，如果沒有準備好就重啟國門，疫情復發的風險極高。

據《紐約時報》以及美國有線電視新聞網報導（CNN），就在川普宣稱「我們已度過那個時刻，且我們戰勝了它（病毒）」的後一日，佛奇（Anthony Fauci）向美國參議院「健康，教育，勞工和退休金委員會」表示，美國還沒有控制住疫情，根本還沒脫離險境；且重啟國家經濟過早的話，仍缺乏必要能力以便遏止不可避免的突增病例。

佛奇與美國疾管中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）一同警告，在各級學校新的學期展開前，疫苗仍不會問世，再樂觀也需要1至2年。此外，美國仍缺乏足夠追蹤與監控新冠病毒傳播的基礎建設，而全球其他部分地區一旦疫情存在，病毒肯定會接觸到美國本土。他強調，在面對不可預測且致命的疾病時，必須保持「寧願過於謹慎也不要冒險犯錯」的重要性。

佛奇表示，如果在秋季之前美國沒有好好應對疫情的話，毫無疑問將會再次出現群聚傳染，導致美國疫情復發的風險極高。他也希望在秋季前美國的應對能力已足夠，「但如果沒有，將會造成很多問題」。

事實上，佛奇的專業意見，川普政府內對此早有雜音。先前由民主黨掌控的眾議院撥款委員會先前邀請佛奇赴國會聽證，但遭白宮從中作梗，稱「他正忙著防疫，出席只會適得其反」，不過共和黨掌控的參院邀請佛奇作證時，白宮則同意放行。外界認為，白宮只是擔心佛奇又與川普「唱反調」。

此外，針對如何安全地重啟美國國門，美國公衛專家其實早已備好計畫，美國CDC曾擬定17頁的「重啟美國國門方針」，其中包括了對商業、學校、教會以及其他公共場所在疫情仍存的情況下應如何運作，不過卻被告知這份報告「恐怕永遠無法正式問世」，因為各地疫情情況不一，白宮不願對外提供重啟國門特定環節的相關細節準則。

佛奇9日曾表示，由於他和確診者有低風險接觸，出於謹慎將進行「改良版」隔離，除了在家中遠距離辦公、持續配戴口罩並每天進行病毒檢測，故此次聽證會採視訊連線。

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文章來源：Coronavirus Live Updates: In Senate Hearing, Top Officials Paint Bleak Picture of Pandemic
文章來源：Fauci Plans to Use Hearing to Warn of ‘Needless Suffering and Death’
文章來源：Fauci tells Congress that states face serious consequences if they reopen too quickly

(中時電子報)

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