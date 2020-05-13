人民幣兌美元中間價13日報7.0875，較上日的7.0919，升值44基點或0.06％。

此外，人民銀行連續29日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。今日既無資金投放亦無回籠。

(工商 )