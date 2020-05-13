新台幣兌美元匯價今開低走高，無畏外資於昨大賣超台股逾253億元，除顯示外資短線雖伺機調節台股，卻並未看淡後市，資金仍多在場外等待機會，伺機進場。而新台幣早盤一度升值5.2分，迄上午10：00的匯價，仍穩步升值1.8分。

新台幣兌美元匯率，今甫開市暫報29.93元，小幅貶值1分，這也暫時是周三早盤的最低點，之後，新台幣持穩升值，盤中一度來到29.868元，升值5.2分，目前則暫報29.902元，仍升值1.8分。

據交易所統計，今年以來外資法人在台股賣超金額逾6000億元，創下新紀錄；且昨日又大賣超253億元，但令人嘖嘖稱奇者，卻是新台幣不貶反升，而且一舉升破30元大關。

新台幣兌美元匯價，在2019年12月31日係報30.106元，而今年元旦後，在元月2日的收盤價係報30.114元，顯示外資在台股雖大賣超，但並未對新台幣匯率造成衝擊。主要原因，或與台商自大陸等海外地區陸續回流有關。

券商預估，新台幣兌美元匯價在全球新冠疫情期間，仍將持穩在30元附近游走，在亞洲地區主要貨幣中，屬相對強勢格局。

(工商 )