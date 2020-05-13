新冠肺炎疫情趨緩，但許多勞工受創嚴重，勞動部提出最高10萬的勞工紓困貸款，截至昨日約有54萬人申請。有友PO出明細分享「已領到錢」引發熱議，眼尖網友一看，明明存款有14萬，不缺錢幹嘛貸？

網友在PTT貼文指出，剛發現上禮拜去申請的紓困貸款進來了，發大財啊！並詢問大家，這筆錢應該要怎麼花CP值比較高？ 10萬元可以開間雞排店嗎？原PO也貼出10萬元的明細照片，只見原戶頭有14萬左右， 在5月11日有10萬元的紓困金匯入。

貼文一出，隨即引發熱議，「這是貸款...要還的吧？」、「台灣人真的一堆貪！一堆明明沒有緊急受困生活者，也去貸款」、「要還錢的，哪裡發大財？」、「有14萬還可以過生活吧 幹嘛貸款？」、「沒想過貸款要還嗎，不缺錢幹嘛貸，傻了嗎」。

針對網友的質疑，原PO最後也跳出來喊，「 我有緊急需求啊！你又不是我，怎麼知道我的需求？而且這不是送我，我要還的耶！」

「勞工紓困貸款」的對象是肺炎影響，年滿20歲的本國籍勞工，每人可貸額度最高10萬元，貸款期限3年。勞動部補貼第1年的利息，但勞工在第7個月起則需攤還本金，第2年起按月還本金+利息，每月要還3000餘元。截至昨天已有54萬人申請，勞動部部長許銘春表示，至少會再加碼30萬個名額。

(中時電子報)