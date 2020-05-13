行政院院會日前通過《退輔會組織法》部分條文修正草案，增訂退輔會可以派員駐外。退輔會主委馮世寬今天在立法院備詢透露，預計將派駐2名具退伍軍人背景的人員在美國，年預算約1500萬元，第一批人員最快在年底前往。

民進黨立委羅致政詢問退輔會派員駐外一事。馮世寬表示，確定將派駐2名具有退輔會公務員、退伍軍人背景的人員在美國，將比照外交人員的待遇、加給，並借用國防部武官辦公室，與武官一起作業。原本首批人員在今年9月前往美國，但因為新冠肺炎疫情關係，以及法案送審立法院、人員訓練及培訓，第一批人員預計在年底前往。

國民黨立委江啟臣質詢指出，根據修正草案，派員駐美之目的在於強化退輔會與友我之美國退伍軍人組織聯繫與交流，並促進美洲地區之海外榮光聯誼會對我國之向心。然而，旅美的榮民榮眷不到一萬人，且已經有僑委會照顧，「你們的真正核心目標是強化台美退伍軍人交流。」

江啟臣說，美國很多退伍軍人身居要職，在美國社會上有一定影響力，光是美國國會就有多少軍人？他也認為雙方交流有助維護台灣利益。

江啟臣表示，退輔會必須先說清楚駐美人員要做怎樣的工作，設定出明確目標，才能方便立委審查，且法案通過一年後一定要檢討預算成效。

(中時 )