竟有如此大膽色員警！一名派駐在新竹市政府的市警局保安隊潘姓警員，今年1月趁著一位領有身心障礙手冊的女子前往市府詢問事情時，竟見她好欺負，不但大膽襲胸摸乳，還利誘她帶到小房間內逼迫對方替自己手淫，事後女方機警將實情告知家人後報案提告，潘員遭檢方起訴。

據了解，今年1月23日，正在市府值勤的潘員，見到領有身心障礙手冊的女子到市政府詢問陳情，潘員上前了解狀況，得知她領有身心障礙手冊後，竟獨自帶著她進入服務中心內，要女方幫他按摩，接著就精蟲上腦，竟然直接將手伸入衣服內摸乳。

潘員見對方好欺負，竟然更進一步掏出自己下體，強拉女方的手替他進行手淫，女方因畏懼潘員是警察只好乖乖照做，事後還恐嚇女方不得將事情說出。但女方離開後立刻與家人聯繫剛剛員警對她做出怪異舉動，家人聞訊後大怒，立刻帶著女方前往警局報案提告。

檢方受理後偵辦後，認為潘員患假借職務，強行傷害被害人身心，更破壞人民對司法人員信賴，而且沒有悔改之意，建請法院加重其刑。

(中時電子報)