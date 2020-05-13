「核能流言終結者」創辦人、「以核養綠」公投案領銜人黃士修，去年爆料民進黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤公投案，遭中選會告發侮辱公署罪。台北地檢署認為黃是評論可受公評之事，屬言論自由，應受憲法保障，12日不起訴黃男。

黃士修是於去年11月11日，舉行記者會爆料府院黑手介入中選會，指卓榮泰、羅文嘉直接到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤公投案。事後，中選會告發黃侮辱公署罪。

去年12月26日，北檢首度傳喚黃說明，他強調，核能政策是人民對政府的合理批判，蔡政府竟然用《刑法》來打壓人民言論自由；黃士修反問「我們是獨裁國家了嗎」？

檢方認為，中選會負責辦理公投案，公投涉及國民直接民權的行使，屬可受公評之事，黃的評論屬於合理評論，縱使黃言論尖酸刻薄，令被批評者感到不快，仍屬言論自由範疇，應受憲法之保障，難認黃有主觀上犯意，侮辱公署罪嫌不足，今將黃不起訴。

(中時 )