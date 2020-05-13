鑄造大廠勤美(1532)加碼股利至每股配發現金股利0.9元，加上今起執行庫藏股，預定買回12,000張，股價開高0.9元至26.4元。

勤美原擬發放每股現金股利0.6元，5月12日董事會變更發放股利，增加至每股現金股利0.9元；公司表示，主要是綜合考量公司營運及近期市場變化，決定調整現金股利配發金額。

同時，勤美董事會決議今起執行庫藏股，預定買回12,000張，區間價20~33元。

勤美預定今日起至7月12日，預定買回公司股份1200萬股，預定買回股份占公司已發行股份總數的3.11%，買回股份的目的為維護公司信用及股東權益。

勤美的主要營收來源為大陸鑄造廠，隨著大陸各廠區復工，客戶拉貨均依原訂單進行，預期第二季營收將較第一季回溫。

勤美集團為達成躋身大陸前五大金屬鑄造廠的目標，旗下勤美達武漢新廠規劃分三期建廠，總投資金額逾30億元，預期三期全部完工後，最高年產能可達9萬噸。先前因疫情而暫緩施工的武漢新廠一期工程，預計6月重啟建設、12月底前完工，可望於2021年第一季正式投產，趕上疫情過後、汽車與公共工程等需求回溫之商機。

勤美4月營收8.32億元，月減4.03%，年減24.29%。今年1-4月營收31億元，較2019年同期減少36.27%。

(時報資訊)