4月來，全球債券市場止跌反彈，其中，新興市場投資級債單月上漲2.18%，僅次於美國，而優於歐洲投資級債。法人認為，新興市場投資級債的整體收益水準優於成熟國家，同時，本次利差收斂幅度尚未達到成熟市場幅度，具潛在上揚空間，短期可留意進場布局機會。

第一金四年到期新興市場投資級債券基金經理人張欣瑜表示，受到肺炎疫情影響，新興市場投資級債修正幅度，與2013年頗為類似，都屬於短期的流動性衝擊。然而，從景氣與央行動作觀察，則類似2008年情形，因此研判，這次新興債走勢為2013年與2008年的綜合體。

張欣瑜指出，經濟前景烏雲待政策掃除後，新興市場投資級債可望呈現先蹲後跳。主要理由有二：一是全球央行大力撒錢、調降利率，力度更勝過往水準，已開發國家公債殖利率幾乎已無收益可言，而歐美投資級債收益也遭到進一步壓低，新興市場投資級債相對受到青睞。

二是從評價面來看，本次受到疫情影響，利差明顯擴大，雖然4月來呈現收斂情形，美國投資級債已收斂擴大幅度的一半以上，相對而言，新興市場投資級債收斂幅度較為溫和，提供未來潛在的上揚空間，短期是不錯的進場時點。

事實上，本次各國央行撒錢，類似金融海嘯經驗。當時，美國聯準會分別在2008年、2010年與2012年，共發動三波寬鬆措施，並以第一波帶來的資金行情最顯著，新興市場投資級債在後3個月、後6個月、後1年與後4年各上漲10.3%、23.6%、40%與89.8%。

張欣瑜表示，聯準會這次祭出無限印鈔措施，雖然主要購買美國公債與投資級債，但無論就收益率、預期總報酬率來看，新興市場仍舊是全球投資級債中，表現較佳的債券，可望受惠資金行情青睞，長期受惠大，建議投資人應留意目前的逢低進場布局機會。

(時報資訊)