靜宜大眾傳播學系畢展，作品專業多元，獲業界高度肯定！（陳世宗攝）

靜宜大眾傳播學系畢展，展出18件「影視組」及「平面組」創新作品。（陳世宗攝）

因應防疫措施，靜宜大眾傳播學系同步於5月18至29日在臉書及IGTV等平台直播「線上畢展」，透過網路看見學生的用心及專業！（陳世宗攝）

靜宜大眾傳播學系畢業成果展的主題「一打」，象徵第12屆畢業生，經過四年辛苦耕耘、自我淬鍊，透過成果展，呈現專業多元、關懷社會、連結在地的豐碩作品。（陳世宗攝）

靜宜大眾傳播學系「畢業成果展」，作品涵蓋「影視組」的紀錄片、廣播節目、劇情片、音樂微電影、電視節目，及「平面組」的雜誌、劇本、論文等。（陳世宗攝）

靜宜大學大眾傳播學系第12屆畢業成果展「一打」精彩登場，現場展出18組「影視組」及「平面組」創新作品，深獲業界高度肯定！今年因應防疫措施，首次於5月18至29日在臉書及IGTV等平台直播「線上畢展」；透過網路讓更多人看見學生的用心及專業！

靜宜大眾傳播學系助理教授奚浩表示，畢業成果展的主題「一打」，象徵第12屆畢業生，經過4年辛苦耕耘、自我淬鍊，透過成果展，呈現專業多元、關懷社會、連結在地的豐碩作品。

靜宜大眾傳播學系「畢業成果展」每年皆於北、中、南3地舉辦，今年因應防疫措施，只在靜宜國際會議廳舉行，作品涵蓋「影視組」的紀錄片、廣播節目、劇情片、音樂微電影、電視節目，及「平面組」的雜誌、劇本、論文等。並於5月18至29日在臉書、IGTV等平台直播「線上畢展」，讓海內外人士都能瞭解學生專業及多元的作品。

因馬來西亞及台灣原住民學生共同製作的廣播節目《聲音難改》，以生動有趣方式，記錄罕見疾病患者的日常生活。大傳系四年級植皓懃、鄧偉詳表示，透過畢業作品，走進罕病患者生活，感受他們在面對疾病時的強大生命力！

主角「嘉諾」雖然罹患舞蹈症，無法控制抖動身體，但樂觀開朗；亞洲第一位患有第29型小腦萎縮症的「昕蕎」，積極認真復健，只希望實現一步步「真正走路」的心願。兩個生命故事，翻轉大眾對罕病議題的刻板印象，也透過「聲音」瞭解患者的生命故事。

愛不分性別、幸福沒有公式，「家」是最溫暖的歸宿！大傳系四年級吳芳瑜指出，團隊6位成員，透過電視節目《當我們同在一起》傳遞「性平議題」；並藉由「實境節目」，瞭解3對同性家庭的真實生活面貌，與親子教育等問題。拍攝過程最大收穫是感受到「愛在真誠，不分性別」。

學生利用紀錄片《衍》，記錄傳統水燈技藝者的故事，大傳系四年級高郁鈞指出，拍攝團隊在基隆駐點1個多月，參與完整「基隆中元祭」，並協助製作水燈、嘗試水燈遊行等。希望透過紀錄片，讓民眾更瞭解及認同台灣獨有文化，領略藝師精湛的創作技法，也能看到有位年輕藝師默默為文化而努力！

綠島是美麗海島，擁有豐富海洋資源，學生透過雜誌《海的房間；綠島特輯》，以照片與文字，深度傳達綠島的海洋文化，及為海島無私奉獻的人士等美好故事。作者盧怡靜說，她大三暑假到綠島探訪，遇到垃圾場爆滿事件，深入瞭解是遊客日復一日製造並遺留大量寶特瓶等垃圾所致。學生團隊以採訪、書寫、紀錄更貼近綠島，希望未來遊客能以更溫柔方式對待綠島。

紀錄片《一鰭一會》記錄著游泳、蹼泳及水上救生選手「品莉」，歷經辛苦訓練及家人支持，贏得佳績，成為出色國手的故事。劇情片《夏日貝塔Summer Beta》，敘述主角因意外打傷同學，而到鄉下自我反省，與周遭年紀相仿的孩子，共同錄製腦袋回憶機器「腦波1號機」的有趣故事。

(中時 )