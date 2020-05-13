港星阿嬌(鍾欣潼)與「醫界王陽明」賴弘國閃婚又閃離，婚姻僅維持2年不到，上週證實兩人早在3月已經分居，讓外界無不震驚，而婚變消息爆出後數日，兩人幾乎神隱，直到昨天賴弘國復工，在醫美診所前對媒體發表了聲明，事後被發現對阿嬌進行了全面性切割，包含取消關注舊愛的社群。

賴弘國曾在IG貼出千字「懺情分手文」，認了「被離婚」，但感謝阿嬌給予他的一切，未來還會是朋友，之後他即神隱，期間阿嬌的經紀人霍汶希曾緩頰透露兩人是先簽了分居協議，並非立即離婚，也說沒下「封口令」，只是請律師寄了「提醒函」給賴弘國，「希望大家在這個時間都保持沈默」。

然提醒函事件曝光後，賴弘國反倒選在昨天現身，在投資的醫美診所前見媒體並談話，事後大動作取消關注阿嬌的各個社群帳號，同時，千字懺情文也已經被他刪除，據《自由時報》報導，阿嬌跟賴弘國簽訂的分居協議，其中有一條規定是分居期間，雙方必須對協議內容及婚姻進度保密，照此，昨賴弘國見了媒體已屬破壞協議，知情人士表示這對男方造成不利，一來將讓兩人離婚進度被迫加速，賴弘國更恐因毀約被追究賠償。

(中時電子報)