針對高雄市長韓國瑜罷免投票案，國民黨已悄悄完成兩波民調，第2波民調雖較第1波較「進步」，但結果顯示罷免可能過關。黨中央因應小組昨天傍晚首度開會，仍決定在尊重韓國瑜「市政優先，防疫第一」的基調下，一切配合韓的策略及方法，不會不同調；因應小組、韓營將由組發會主委葉壽山為聯繫窗口，且每週定期開會，討論情勢及因應，等韓國瑜5月21日對外正式說明因應策略後，黨中央會全力協助，對罷免案「共同承擔，一起面對」。

據指出，國民黨4月上旬完成第1波民調，第2波則是趕在本月10日完成，使黨主席江啟臣、祕書長李乾龍11日南下與韓會面時，得以討論情形，之後將每週作1波民調。第2波民調較第1波民調顯示，要出來投票者增加不少，投同意罷免票的比例降低，顯示罷韓議題被炒熱後，市民投票意願增加，且不乏反對罷反者。

知情人士指出，江、李前天到高雄與韓會面，後來韓離開，江、李還與農、漁會系統碰面整合。其實除了黨中央，包括韓營及某藍營高雄大老都作了民調，因25％的罷免門檻實在太低，顯示罷免通過的機率不低；但韓國瑜仍堅持低調、市政及防疫優先，要等5月21日再親自出面說明態度及策略，同時會公布一支影片，屆時否反守為攻，或另有降低投票率的奇招，都由韓拍板。

江啟臣昨早受訪，強調國民黨會有相關人員與配套的準備，全黨團結一致，共同面對挑戰，黨中央也會與韓「共同承擔、一起面對」。文傳會主委王育敏則說，韓的市政表現不差，甚至比前市長陳菊更好，包括鋪路、登革熱等等，黨中央會協助市府凸顯政績，另由高雄市議員強打中央杯葛韓市府施政。

江啟臣昨天傍晚首次召開黨中央因應小組會議，王育敏會後轉述會中主要是交換意見、情勢分析，定出基調就是尊重及配合韓的整體策略。韓目前定調「市政優先、防疫第一」，黨中央將全力且韓拚市政及防疫，並在紓困及振興方面透過黨中央和立院黨團，協助藍營縣市長發聲、監督好執政黨，透過中央和地方合作，展現藍營地方首長治理能力，化解罷韓危機。

王育敏說，未來韓正式定調反罷韓策略後，中央黨部會全力配合，目前定調不會激化反對及贊成方的對立。黨中央可體會深藍的焦慮，但仍應審慎應對罷韓，特別是策略和方法要全力配合韓國瑜，不會和韓出現不同調。因應小組是針對6月6日投票前的因應作為，未討論6月6日以後的事。

(中時 )