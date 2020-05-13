520總統就職蔡英文將迎接第二屆任期，人事布局正式啟動。一名高雄運將坦言，很討厭蔡英文、陳菊等人，但因民進黨強調護主權，所以還是投給了蔡英文。

YouTube「謝謝琳來了」製作人分享與一名高雄深綠運將聊天過程，運將說，其實自己很討厭蔡英文、討厭新潮流、討厭陳菊，但還是投給蔡英文，因千錯萬錯，有一件事情做對了，就是蔡英文強調護主權。

運將也提出對於罷韓的看法，認為根本是「狗屁倒灶」，花了那麼多錢選一個市長，又要花那麼多錢罷免，就只為了讓他少做365天，既然不滿，何不下次不要選他就好。至於為什麼討厭韓國瑜，他提到上班、缺席議會一事，製作人則認為，這都是民進黨洗腦人民的證據，大部份媒體風向一面倒，只講韓國瑜壞的部分。

網友留言表示，「喊顧主權就對了？反正以後任何人只喊這口號就可當總統，其他都不重要了，高雄人，隨你們，韓市長你無愧於高雄人」、「看了真的很想哭，選出的政治人物到底是為誰而戰？為了能連任而戰嗎？每次都只能含淚投票，因為永遠看不到希望」、「高雄人謝謝你，好好一個市長被搞成這樣，真的好心酸，市長加油」、「斷那麼多個國家還叫顧主權太離譜了」。

(中時電子報)