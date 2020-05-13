在此之前曾經準確預測過新一代iPhone SE發表時間點的爆料達人 Jon Prosser，稍早前透過YouTube公開了他對於下半年的5G iPhone（或稱iPhone 12系列）的最新預測。按規格與價格來看，今年的5G iPhone很可能會出乎市場預期，收到不小的果效。

在提前曝光過四款iPhone 12系列的價格後， Jon Prosser又進一步公開了他對四款新iPhone的規格掌握程度。首先，他公布了四款新機的名稱，從入門至最高階的款式分別是iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max。命名上依循了iPhone 11以來的規則。接下來分別看看曝光的硬體規格。

iPhone 12 以及iPhone 12 Max分別採用5.4吋、6.1吋來自京東方（BOE）提供的OLED螢幕，搭配4GB RAM，採用鋁合金機身，搭配雙鏡頭。分別提供128GB、256GB的款式。價格和他先前預測的一樣，iPhone 12 128GB為649美元、256GB則是749美元；iPhone 12 Max儲存容量選擇與iPhone 12相同，128GB價格749美元、256GB價格849美元。

從價格來看，iPhone 12的入門價格是649美元，比iPhone 11的699美元更低。iPhone 12 Max 的入門款則是749美元，跟2018年的iPhone XR相當。就此來看，蘋果是提供了更為低廉的入手門檻，在新機支援5G的前提下，相當誘人，也預期將很具市場吸引力。

iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max則是分別採用6.1吋、6.7吋由三星（Samsung）提供的OLED螢幕，搭配6GB RAM，採用不鏽鋼機身，搭配三鏡頭（加上LiDAR光學雷達）。分別提供128GB、256GB、512GB的款式。iPhone 12 Pro 128GB從999美元起跳（256GB、512GB各是1099美元與1299美元）；iPhone 12 Pro Max 128GB從1099美元起跳（256GB、512GB各是1199美元與1399美元）

從價格來分析，iPhone 12 Pro系列的起跳價格都與iPhone 11 Pro系列相同，但是高容量的款式價格都下修50美元（iPhone 11 Pro 256GB/512GB分別是1149美元與1349美元）。整體而言，入手的門檻比2019年更低，是一大亮點。

目前針對5G iPhone，較有懸念的就是發表日期，以及是否全機種都將支援5G主要頻段（Sub-6以及mmWave）。若是在支援5G全網通的前提下，能夠以上述價格推出，絕對對Android陣營來說很具殺傷力！

(科技)