吉林省再有新增確診個案。省衛健委13日公布，吉林市新增6宗本地個案，患者均為日前舒蘭市及豐滿區確診病人的密切接觸者，全省累計本地確診114宗。另吉林市新增本地疑似病例及無症狀感染者各1宗。

據報導，本次確診患者3男3女，年齡介乎32至70歲，全部通過密切接觸者主動篩查核酸檢測呈陽性，經專家組會診後確診，其中4人為周日（10日）舒蘭市確診病例的密切接觸者。截至目前，吉林省累計本地確診114宗，境外輸入確診病例19宗，9名無症狀感染者， 病亡1宗；現有413人在指定地點接受隔離醫學觀察。

吉林省新型冠狀病毒疫情防控工作要求，即日起暫停辦理吉林站始發及經由乘車業務，直至另行通知。已購買車票的旅客，可在官網或售票處辦理退票。

吉林市疫情防控領導小組周三發布公告稱，為防止疫情擴散，要求社區辦、企業部門等排查密切接觸者、高風險地區旅居人員等；加強社區鄉鎮封閉措施，民眾出入需出示健康碼、登記訊息和量體溫等；加強交通管制，停運客運或旅遊包車，曾前往外地人員需持有48小時內自費核酸檢測未感染報告和自我隔離後，才能登記出城。

(中時 )