古希臘哲學家柏拉圖曾說話，眼睛是靈魂之窗。在職業樸克牌的世界裡，有所謂的告知（tell），玩家的一舉一動、甚至是眼球的轉動，都要避免讓別人看出來，所以比賽時，職業級選手都會特地戴上太陽眼鏡，就是為了避免讓他人看出自己眼中的情緒。

而且達爾文說過，人只要感到不安的時候，眼睛就會本能地睜大，尤其是面對危險的狀態時更為明顯。所在旁人看來，如果當事人眼睛突然睜大，就等於洩露出害怕、恐慌的情緒。但另一方面，若是對事情有興趣、感到好奇，眼睛也會睜大，但眼睛流露出來的情緒，就沒有恐慌時來得明顯了。如果眼睛只有微睜時，則表示當事人的腦部對事情覺得怪怪的，而且不感興趣。

精神科醫師及行為導正博士柏爾（Jud Brewer）在elemental.medium.發表10秒鐘讓心情平靜的眼球運動。首先，就是把心情用嘴巴說出來，例如「我好餓、我好生氣」，這時候的眼睛保持微睜的感覺，有意識地控制眼睛的動作，接著，10秒後把眼睛睜大，然後再把原本不舒服的感覺叫出來，很特別的是，負面的感覺會被好奇心的感覺所取代，近而弱化。 當然不是每個人都有效，但可以對著鏡子試試看，久而久之，不一樣的情緒就會浮現了。

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(中時電子報)