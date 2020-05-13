永豐金 (2890）今（13）日召開109年股東會並將進行董事改選。首度5月舉辦提前停止過戶日以利增加市場派寶佳再買股的難度，並大減董事9席次降為7席，改為董事4席、獨立董事3席，視為提高公司治理專業形象，而市場派大股東寶佳今年未提名董事人選。

今天普通股股東出席率89.56%（包括以電子方式出席行使表決權），特別股股東出席率100%。

永豐金本屆提名7名董事（含獨立董事）候選人，其中上誼文化實業提名兩名董事，陳思寬（現任中華經濟研究院院長）、朱士廷（現任永豐金總經理），二人皆由上誼文化實業提名。曹為實（曾任台北富邦銀行資深顧問）、葉奇鑫（現任達文西個資暨高科技法律事務所所長），則皆為行遠投資提名的專業董事。其餘三名獨董則是薛琦、許建基（現任）以及新任獨董候選人潘維大（東吳大學校長）。

永豐金控5月13日第7屆股東會，市場派寶佳集團未提出董事候選人名單。（圖／鄭清元攝影）

以上七人提名董事候選人，已在10:04投票結束，10:08宣布皆全當選。

而現任董事長翁文祺、董事何奕達（何壽川兒子，現任永豐金董事暨永豐餘控股董事長）、董事邱正雄（前行政院副院長）未再獲提名。

外界解讀此為大股東何家大動作退出董事會，增加專業經營團隊形象，並可能如預測互選出陳思寬為董事長的話，即為金控圈第一位女性董事長，提高公司治理表現。

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(中時電子報)