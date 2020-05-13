台灣有「洗腎王國」之稱，根據衛福部統計，國內洗腎人數已破9萬人，慢性腎臟病蟬聯十大國病之首，一年就花掉健保超過500億元。醫師表示，台灣幾乎每10人就有1人腎臟有毛病，跟台灣人最容易忽略的3大惡習有關，尤其高溫下運動又缺水，恐導致腎衰竭！

相較於其他國家，為何台灣的洗腎率這麼高？《早安健康》報導，三軍總醫院腎臟科醫師洪永祥點名台灣人3大傷腎行為：

1. 飲食：喜歡高油、高鹽、高糖以及精緻澱粉。

2. 用藥習慣：台灣人愛亂就吃止痛藥，而且許多人都沒有依照醫師指示，吃了來路不明、恐含重金屬或含數倍止痛藥、類固醇成分的藥，或者擅自停藥，這些行為都會加重腎功能衰退。

3. 不愛喝水：水喝不夠可能導致腎結石，尿液濃縮恐引起細菌感染，無法排熱也會造成熱傷害，尤其高溫下運動又缺水，恐導致急性中暑、急性腎衰竭、橫紋肌溶解等危險。

醫師提醒，想避免走上洗腎之路，三高患者一定要控制好病況，降低引發共病的機率，包括飲食、水分補充以及用藥習慣，都是無形中默默傷腎的地雷，也是台灣人最容易忽略的三大惡習。

(中時電子報)