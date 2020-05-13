新北市林口區台61旁的下福派出所，昨（12）日清晨十時許，獲報有1名七旬楊老翁（72歲）身上疑似有擦挫傷，在轄區飲食店「真正好自助餐」用餐，業者發現趕緊聯繫所長與員警蔡延鎰到場了解、關心，赫然發現老翁竟然獨自騎車自台南閒晃至林口濱海地區，路途長達300餘公里，最後體力不支導致迷途。

老翁被發現時全身是傷，警消人員正為老翁進行包紮。(林俊翰翻攝)

警方調查，這位不老騎士自行騎乘重機車，遠從台南安平區毫無目標的暢快騎車，整整四個小時，沿途還加了一次油，期間因雨勢不甚摔傷，致左手臂、胸部挫傷，卻不減其騎車意志，最終於林口區才察覺找不到回家的路。還好餐館業者好心詢問，關心傷勢，老翁才說怎回台南，經聯繫派出所所長前來關心，才知道老翁已離家300公里。

警方見狀，先行將老翁帶返所並趕緊通知消防隊派救護車初步檢視其身體健康狀況，並包紮相關擦挫傷，還好均無大礙。並通知其女兒，據楊女表示，其父親昨日（11）下午就未返家，本想於12日至當地派出所（台南）報案，且稱其父親有記憶衰退情況，經常外出未返家。

林口警也藉此呼籲家中若有年紀較長或記憶減損者，可至當地派出所申請愛心手鍊，防範未然。並積極協助楊男安心返家，最終結束了不老騎士的奇幻旅程。

(中時電子報)