新冠肺炎導致各國陸續實施國境封鎖政策，如今，為挽救觀光產業，交通部長林佳龍今在立院備詢時，被問到「請問交通部有沒有評估，在疫情可控制範圍內開放外籍人士來台觀光？」他鬆口表示「有在評估與溝通」，看是否能與疫情控制好的國家籌組「國際觀光聯盟」，目前則已透過外交部與紐、澳接觸，日本、韓國則要視疫情發展。

立法院經濟委員會今針對前瞻基礎建設後續四年經費，邀請各相關部會進行詢答。然而，新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，仍是今天民代質詢焦點。

國民黨立委曾銘宗質詢林佳龍時，就特別針對觀旅業的開放提出疑問。他說，目前日本已宣布限制外籍人士入境該國延長至5月底，而反觀台灣每年來台的外籍人士超過上千萬人次，帶來了大量消費，請問交通部有沒有評估在疫情可控制範圍內，開放外籍人士入台觀光？林佳龍鬆口表示「有在評估」。

曾銘宗進一步追問，何時會開放外籍觀光？林佳龍表示，依照交通部的規劃，目前是先恢復國內的觀光旅遊來進行，國際之間因涉及整個疫情指揮中心的判斷，但確實是有在評估與溝通。

林佳龍強調，目前的方式，是先評估是否有疫情控制好的國家，來做為「國際觀光聯盟」，目前也已透過外交部與紐西蘭、澳洲接觸；至於日本與韓國等相關地區，則要看疫情的發展。

這是否意味觀光國境的開放，將會採取「相互開放」模式？林佳龍說，對。

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(中時 )