監察院最新一期廉政專刊指出，去年在高鐵上遺失300萬元的民進黨立委陳明文，名下有土地54筆、建物15棟，雖然背負的債務相較一年前，多出1420萬餘元，但存款卻在一年內激增2881萬餘元來到4383萬元，此外，還持有2333萬元有價證券，動支7560萬元做為事業投資。

監察院今天公布第161期廉政專刊，民進黨立委陳明文與太太廖素惠共同申報存款4383萬904元，與一年前申報的存款金額相比，激增2881萬餘元，同時背負2615萬4849元購置不動產的債務，比一年前增加1420萬餘元，收支相抵後，仍多出1461萬餘元收入。

另外，從財產申報也可看出太太廖素惠熱愛投資，兩人共同擁有有價證券2333萬2692元，其中陳明文僅有價值24萬6260元的國際中橡股票，其餘都是太太投資，另廖素惠的事業投資高達7560萬元，一年內增加3742萬3700元，名下擁有遠景投資、舞茶企業、安邑等公司。

在不動產部分，土地54筆，其中6筆登記所有權人為陳明文，都坐落在嘉義縣朴子市，48筆屬廖素惠，散落在嘉義市、台北市、台中市；建物15棟，位於嘉義市與台中市，皆為廖素惠持有。此外，陳明文收藏價值50萬元的朱銘雕刻。

另外，台北市長柯文哲之前舉債2千萬爭取連任，在選舉補助款入帳後，柯已結清2千萬元負債，存款逾2081萬元，基金受益憑證223萬餘元，現金8萬多元，名下有土地9筆，建物6棟。

被點名為監察院副院長人選的現任監委蔡崇義與太太林桂香共同申報位於台南市的土地6筆與建物1棟，存款2338萬餘元，股票5180元。

(中時 )