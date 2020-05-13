宜蘭縣議會13日上午開議，備詢的縣長林姿妙及縣府官員全都戴上口罩。（胡健森攝）

國內的新冠肺炎疫情趨緩，宜蘭縣議會也在13日上午如期開議，但在疫情持續籠罩下，除了官員備詢台裝設了透明隔板，絕大多數的縣議員也都戴上了口罩，但也有議員表示，既然國內已經連續30天沒有發生本土感染，應該可以對室內戴口罩的政策放寬處理。

宜蘭縣議會13日上午開議，議長張建榮除宣布此次定期大會的開會時間、要處理的議案內容，並特別感謝縣長林姿妙率領縣府團隊所做的努力，將疫情控制得很好，也期許大家再接再厲，一定會抗疫成功，同時也歡迎各界對於議會做得不足的地方隨時提醒改進。

縣府官員及議員們一同戴上口罩開議，形成了罕見的畫面，但部分議員也有不同的意見，國民黨籍縣議員陳鴻禧認為，如果必須一直戴著口罩，多少會對質詢過程造成影響，因此自己在質詢時會將口罩取下來，另外，既然中央宣布已經超過30天沒有發生本土感染案例，嘉義縣更率先宣布縣府員工及學校師生可不戴口罩，防疫成效良好的宜蘭縣也應該對室內戴口罩的規定做一定程度地放寬。

此外，在開幕儀式上唯一沒有戴上口罩的無黨籍議員黃定和表示，自己就是聽從中央流行疫情指揮中心的指示，既然指揮中心表示已經一個月沒有本土案例，且前一天的記者會也沒有戴口罩，表示國內的疫情很安全，自己也就比照中央的做法辦不戴口罩。

(中時 )