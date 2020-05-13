蔡英文總統520第二任就職，中華民意研究協會今天公布最新民調，對蔡政府執政4年的表現，有65％民眾滿意，22％不滿意。對政府推出的紓困，有62％民眾較贊成發放現金。至於兩岸關係，有34％民眾認為兩岸關係會愈來愈差，僅6％認為會愈來愈好，顯示多數民眾並不認為蔡總統第二任期間，兩岸關係會回溫。

蔡政府520就職倒數7天，中華民意研究協會今天由理事長、台大政治系教授黃旻華、祕書長莊文忠等人共同召開記者會，公布民眾對於蔡英文總統整體表現，以及在兩岸、外交、經濟、司法改革、勞工照顧等重要施政項目表現的調查結果。

在政黨支持度方面，民進黨35.4％、國民黨14.8％、民眾黨7.3％、時代力量6.9％，以當前狀況來看，其他三黨加起來的支持度仍低於民進黨，但仍有許多不願表態的中間選民。

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟發展，政府推出防疫紓困措施，調查顯示，有62％民眾較贊成發放紓困現金的做法，明顯高於發放消費折扣回饋酷碰券的16％，另外有2％表示都贊成，4％都不贊成，15％沒有表示意見。不過對政府經濟紓困表現，有56％滿意，高於不滿意的34％，另有10％無意見。

對蔡政府執政4年，有65％民眾滿意蔡英文總統的表現，22％不滿意，蔡英文總統上任後，兩岸關係漸趨低迷，不僅官方溝通管道受到影響，大陸觀光客來台也受到限縮，不過在維持兩岸關係方面，仍有57％民眾表示滿意，32％不滿意，另有11％無意見。

蔡政府執政4年以來，台灣邦交國數量由22國減少為15國，但另一方面，台灣與美、日等非邦交國的關係，則有升溫的跡象。對蔡政府維持國際外交關係表現，也有63％民眾滿意，高於不滿意的27％。在促進經濟發展方面，有56％民眾滿意，34％不滿意。

不過在推動司法改革方面，則有45％民眾表示不滿意，高於滿意的39％，這也是調查中唯一不滿意度高於滿意度的項目，黃旻華研判，可能與鐵路殺警案及小燈泡案等判決，引發爭議有關。

至於蔡總統連任後，兩岸關係會如何變化？調查結果顯示，有34％民眾認為會愈來愈差，49％認為會差不多，只有6％認為會愈來愈好，11％未表示意見。顯示多數民眾並不認為蔡總統第二任期間，兩岸關係會回溫。

本次調查時間是在5月5日至8日晚間18：30至22：15進行，共接觸1475位20歲以上台灣民眾，有效樣本1071位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

(中時 )