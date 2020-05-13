金寶總經理沈軾榮上周無預警閃辭，由於沈軾榮為董事長許勝雄女婿，引發外界議論。周刊報導，沈軾榮與公司女主管過從甚密，讓許勝雄知情後大為震驚，出手怒拔女婿總座職務；此外，沈軾榮近幾年不斷加碼金寶持股，甚至持股超越老丈人，其背後動機也引發外界揣測。

金寶7日宣布，總經理沈軾榮基於個人健康及減少工作負荷因素，辭任金寶電子總經理及泰金寶科技副董，原職務由董事長許勝雄兼任，未來沈軾榮將負責凱碩科技、泰金寶精密科技、三緯國際等關係企業董事長，協助轉投資公司運作。

鏡周刊報導，知情人士透露，許勝雄上周在主管會議上表示，他握有沈軾榮與金寶行銷長潘修玉的LINE對話紀錄，證明雙方並非一般正常男女之間的關係，其實這才是沈軾榮下台的原因之一。

事實上，沈軾榮早在去年10月與許勝雄大女兒許詠絮在國外離婚，但因許詠絮怕父母難過，許勝雄夫妻一直被被蒙在鼓裡，後來因疑似緋聞男女LINE對話被發現，整件事才曝光。

在金寶擔任總座長達12年的沈軾榮，近幾年也不斷加碼金寶持股，旗下鵬寶科技沈軾榮持股超過2.1萬，比許勝雄持股1.3萬還多。一位金仁寶高層指出，以前沈軾榮陸續買股，許董不以為意，但離婚後就不同，許勝雄家族加上仁寶和相關人持有金寶15%到20%股權，沈軾榮難以拚比，除非能發動其他企業集團幫他。

(中時電子報)