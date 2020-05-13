車安保全（左）示範以防衛鋼叉制伏暴徒。（范揚光攝）

車安保全正在巡視車廂，並勸導乘客戴上口罩。（范揚光攝）

為防止類似鄭捷北捷隨機殺人案、鐵路警察李承翰殉職事件發生，立法院會日前三讀通過《鐵路法》部分條文修正草案，明定鐵路機構應有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能。台灣高鐵公司自5月1日起，引進擁有海軍陸戰隊特勤、大老闆隨扈等經驗的武術高手來保護大家行車安全。

高鐵營運安全室資深經理許俊文說，安全是高鐵最重要的核心，一年半前要換新的保全合約時，公司成立專案小組蒐集各國資料，評估有哪些保全工作需再強化，從人員素質、勤務內容到裝備均做評估才完成新的保全內容，合約有要求，保全同仁最好有軍警職務經驗或武術證照；未來保全會不定時、機動在列車上巡邏，並協助列車長排除旅客狀況。

保全邱俊詠說，任職前有接受擒拿術訓練、爆裂物識別認知、高鐵安全訓練等；曾有武術、柔道、跆拳道空手道、軍事擒拿，擔任車安保全，以前曾經擔任過企業保全。

未來高鐵各節車廂均設置「旅客緊急對講機」按鈕，一旦發生緊急事故，只要按一下可直接向列車長求助；列車將會跑馬及廣播，提醒旅客，各車站均配置防衛鋼叉、防衛圓盾、防割手套、防刺背心供車站保全使用。另外，保全的後背防護背包，內有三節甩棍、防刺擋板、多功能交管棒、LED強光手電筒。

(中時 )