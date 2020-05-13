美國不滿中國處理新冠肺炎疫情的方式，美國總統川普更威脅提高中國關稅作為懲罰。不過，中國目前並無意推翻首階段貿易協議，正努力兌現承諾。

路透引述三名中國官方消息人士稱，中國致力於履行與美國達成的第一階段貿易協議，並正努力兌現增加購買美國商品和服務的承諾，儘管購買速度因新冠肺炎疫情而受到限制。

消息人士指出，推翻第一階段協議而重啟另一項協議談判的可能性不太大，至少目前雙方團隊的溝通中並沒有提及這種傾向，畢竟第一階段協議來之不易。

根據2020年1月中美簽署的第一階段貿易協議，中方承諾在兩年內增加購買至少2,000億美元的美國商品和服務，美方則同意分階段降低中國輸美商品關稅。

兩位熟悉情況的中國官員稱，中國官方這幾個月多次在重要會議中討論疫情影響下，如何最大限度履行貿易協議。其中一名官員表示，如果雙方都是朝?積極的方向邁進，個別月份沒能完成的協議採購額度，後續可以在其他月份中陸續補回來。

(工商 )