MSCI明晟於台灣時間今（13）日清晨公布最新半年度調整，工業電腦廠凌華（6166）再獲納入全球小型指數的台股成分股之列，激勵今日股價開高後飆升6.41％至69.7元，創3月底以來1個半月高點。

不過，由於凌華股價已位處3年半以來波段高點、且今年以來漲幅已近6成，漲勢隨後即因調節賣壓出籠而降溫，截至10點20分壓回平盤附近，仍位居工業電腦（IPC）漲勢前段班。三大法人近日轉站多方，連4日買超達801張。

凌華過去曾被MSCI納入全球小型指數台股成分股，但在2018年11月的半年度調整中遭刪除，此次為睽違1年半後再獲納入。此次全球標準指數台股成分股新增、刪除各1檔，全球小型指數台股成分股則新增13檔、刪除3檔，調整將在5月29日盤後生效。

凌華2020年首季合併營收24.8億元，季減13.76％、年減6.83％，仍創同期次高。毛利率39.35％雖降至近5季低點，但營益率6.42％仍為近13季次高。歸屬母公司稅後淨利0.87億元，季減28.87％、年減21.27％，每股盈餘（EPS）0.4元。

凌華2020年4月自結合併營收6.85億元，較3月10.53億元減少34.92％、較去年同期8.15億元減少15.94％，為近7年同期低點。不過，累計1～4月合併營收31.65億元，較去年同期34.77億元減少8.95％，仍創同期次高。

凌華受惠訂單能見度不錯，首季營收表現有撐，惟隨著新冠肺炎延燒全球，主力的歐洲及美國市場疫情大爆發，受封城管制等防疫措施影響，包括網通、工控領域等專案訂單均出現延遲出貨狀況，訂單出貨遞延使凌華對第二季營運看法轉趨保守。

法人預估，由於物流運輸塞車、專案訂單出貨遞延，凌華第二季營運動能降溫，營收估季減季減達雙位數，後續須關注歐美疫情發展狀況。隨著目前疫情似有趨緩跡象，第二季有機會成為全年低點，後續在遞延效益顯現下，下半年營運動能可望回升。

(時報資訊)