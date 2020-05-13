馬光-KY(4139)第一季為傳統淡季，不過，今年受到疫情影響民眾轉診，使得天津馬光家醫科門診表現不錯，再加上新加坡政府提供企業補助，以及去年第4季處分新加坡教育事業後、虧損包袱去除，首季合併營收1.98億元，年減9.4%，歸屬母公司業主淨利89萬元，EPS 0.02元，創近5年同期新高。

馬光表示，第一季度雖因疫情影響導致營收減少，但由於天津馬光家醫科門診量增加，且慢性病管理業務持續提升，另外營運結構改善效果良好，讓天津馬光第一季較去年同期成長了79%，而且這是在因疫情影響而無法提供高毛利的牙醫、推拿及中草藥等業務下，獲利仍舊大幅增長，顯見整體營運體質已有明顯的改善，4月份牙醫、推拿及中草藥等業務陸續解禁，天津馬光未來營運可望持續成長。

新加坡政府宣布4月7日起封城2個月，新加坡馬光中醫門診業務較3月減少近5成，使得馬光4月合併營收月減少15.3%，不過，新加坡政府提供企業主每月薪資補助75%、租金補助1個月及稅務優惠等多項補助方案，預期新加坡馬光在封城期間所造成的獲利減少影響，將會明顯低於門診業務衰退衝擊。

馬光表示，新加坡雖因封城導致營收下降，但天津馬光營收的月增率及年增率均呈現正成長，加上天津馬光可提供國外進口的一線藥物，今年天津馬光的家醫門診業務持續成長，前4月天津馬光家醫門診業務已較去年同期增加11%。

(時報資訊)