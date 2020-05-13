盧秀燕13日到北區傳愛新興社區照顧關懷據點，關心長輩健康促進活動情形，並與長輩們開心合影。（馮惠宜攝）

隨著疫情趨緩，嘉義不強制學生入校園戴口罩，台中市會不會跟進？對此，台中市長盧秀燕表示：不會把開放當比賽，確保市民健康最重要；台中市自11日起恢復社區照顧據點健康促進活動，市長盧秀燕13日到北區傳愛新興社區照顧關懷據點，關心長輩健康促進活動情形，並與社區長輩一起跳防疫舞，對於校園是否開放不強制戴口罩也做出回應。

因為新冠肺炎疫情，台中市411處社區關懷據點，三月底關閉，三萬多名長輩無法出門，隨疫情趨緩，台中市政府宣佈，5月11號起，據點恢復健康促進活動，但不共餐，避免飛沫傳染，盧秀燕13日也到位於台中公園旁思恩堂、傳愛新興社區照顧關懷據點，和長輩們溫馨互動。

盧秀燕說，疫情嚴重時避免群聚感染，社區關懷據點暫時停止運作，如今疫情趨緩，市府因此宣佈開放社區據點，至於，澎湖開放酒店營業，嘉義學校不強制學生戴口罩，對此，盧秀燕表示，市府評估中，台中是全國第二大城市，人口密集，因此作法謹慎，台中不會把開放當比賽，會以確保市民健康為最重要考慮，各場合開放，會經過防疫公衛專家評估，再逐步宣佈，健康防疫優先，在安全考慮下，民眾可以自在樂活生活。

(中時 )