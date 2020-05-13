科技校院繁星放榜，台南市六信高中參加今年繁星推薦的14名學生全數上榜，有4人更以第一志願錄取。至於錄取國立科大3名學生，分別是：時尚造型科陳紓綺錄取國立屏東科技大學時尚設計與管理系，寵物經營科謝昀珊錄取國立屏東科技大學動物科學與畜產系，烘焙食品科郭家樺錄取國立澎湖科技大學食品科學系。

校方表示，陳紓綺國中時因會考成績不夠理想，無法就讀父母心中的理想學校，她回憶剛就讀六信高中時，也曾覺得自己或許沒有讀書的天分，將來也就這樣渾渾噩噩地度過一生，即使得知有選填繁星志願資格時，也認為自家家境不好，雖然參加過一些技藝競賽有獲過獎，也真得喜歡做時尚造型，但從不覺得自己有機會能搆到更高的那片天空，心中想的是：「畢業後白天工作，晚上就近讀個夜間部吧！」但在師長的鼓勵下，她了解到國立大學的負擔並非她不能承受，且只要不迷失本心盲目追求大家心中的第一志願，也可以學得更多知識，獲得更好的能力，因此選擇屏科大時尚設計系。

謝昀珊也是以第一志願錄取屏科大動科系，她表示，學習照顧動物是她最感興趣的事情，在升高中職時，因為興趣選擇就讀了六信，但父母親還是不能理解自己，總認為六信寵物經營科聽都沒聽過，學這個有未來嗎？如今她要很自豪地對父母說，「當初你女兒選擇六信高中寵物經營科，現在她要到屏科大學動物科學與畜產，你女兒絕對不是沒前途、沒未來！」

(中時 )