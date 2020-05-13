港星鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國日前爆婚變，14個月婚姻恐畫下句點，消息曝光後，賴弘國在網發千字文嘆阿嬌「不愛我」引發熱議，他昨則首度面對媒體，強調不再回應與阿嬌的私事，資深音樂人許常德今（13日）就在臉書提醒賴弘國：「想要落幕，不能做3件事。」

賴弘國昨首度面對媒體，強調不再回應與阿嬌的私事。（圖／本報系資料照片）

資深音樂人許常德常對時事提出看法，他今則發文提到阿嬌與賴弘國婚變一事，勸賴弘國「想要落幕 不能做以下三件事」，第一點就是勸賴弘國不要在網上發任何文字，再來就是在媒體面前不要有突兀演出「這個突兀會讓大家更嗜血，因為脫軌一直是八卦的主題。」

許常德最後勸賴弘國不要暗藏報復，許常德指出，一句「她不愛我了」，好像在指責女方不愛就要拋棄他的感覺「都不會反省問題可能在自己身上，而且嚴重到不得不離婚？」許常德也提到：「付出很多和被提離婚若一起聯盟，很容易只剩不甘心」，他認為只有真心祝福才能離厄離苦。

許常德臉書全文。（圖／取材自許常德的地下手記臉書）

(中時電子報)