美國商務部在美東時間12日公佈最終裁決，指中國政府對玻璃容器製造商提供補貼，意味美國有權向進口中國玻璃容器，徵收25.5％至320.5％的反補貼稅。

不過，美方須待國際貿易局（ITA）於6月25日或之前作出最終裁決，有關反補貼稅政策方能落實。如果ITA裁決與商務部一致，商務部將發出徵收反補貼稅指令。

美國商務部指出，涉及的商品在2018年進口貨值為3.708億美元。

(工商 )