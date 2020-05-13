美商務部裁定大陸補貼玻璃容器出口 11:072020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部在美東時間12日公佈最終裁決，指中國政府對玻璃容器製造商提供補貼，意味美國有權向進口中國玻璃容器，徵收25.5％至320.5％的反補貼稅。 不過，美方須待國際貿易局（ITA）於6月25日或之前作出最終裁決，有關反補貼稅政策方能落實。如果ITA裁決與商務部一致，商務部將發出徵收反補貼稅指令。 美國商務部指出，涉及的商品在2018年進口貨值為3.708億美元。 (工商 ) #玻璃容器 #裁決 #反補貼稅 #徵收 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 外匯探搜－疫情究責淪口水戰 人民幣力守不破7.2 04:102020/05/09 產業特刊 德媒稱北京壓疫情 陸駁斥 04:102020/05/10 國際大事 中國科技大學 創新育才品質保證 04:102020/05/10 生活新聞 澳洲緊咬疫情調查 中擬報復 對澳大麥課稅 04:102020/05/12 全球財經 台灣與台商的最佳生存策略 04:102020/05/12 時論廣場 2019年大陸對美投資下滑 創金融海嘯以來新低 11:222020/05/12 財經 匯豐：陸2020年GDP預估增速降至1.7％ 17:012020/05/12 財經 川普下令 美聯邦退休基金撤出中國 04:102020/05/13 財經要聞 貿易摩擦升溫 中國禁四家澳商牛肉進口 04:102020/05/13 財經要聞 22年未徵收 大灣坪畫設停車場用地 居民盼解編 04:102020/05/13 地方新聞 財經熱門新聞 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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