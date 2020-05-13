今年是鼠年，原來植物界也有「迪士尼大明星」！炎熱的五月天全國各地紛紛拉起高溫警報，宣告夏天正式來臨。酷暑使人煩躁，推薦來台北典藏植物園涼快一下。園區內最近火紅的植物非「米老鼠樹」莫屬，普通名為「桂葉黃梅」。入園後往右手邊瞧就能發現有一叢樹正在開花結果。當果實成熟時轉為黑色，若存有1~3顆未脫離澎大的紅色花盤，看起來就像迪士尼卡通影片中米奇的眼睛或鼻子而得名。想在鼠年看超應景的米奇樹嗎?不用去迪士尼，在台北典藏植物園就有大自然界的Mickey Mouse等您去挖寶唷。

「桂葉黃梅」因葉子和桂花神似，花狀又似梅花，所以有此稱號。（圖取自台北旅遊網）

《桂葉黃梅》學名為：Ochna thomasiana，英名為: Mickey Mouse Plant、Bird's Eye Bush、Thomas' Bird's Eye Bush，俗名:米老鼠樹。金蓮木科黃梅屬常綠或落葉灌木，原產東非。互生橢圓形革質葉，葉緣有具短刺的齒，形似桂花而得名。花頂生或腋生，黃色花瓣5枚。花凋謝後花萼、胎座持續發育呈紅色，核果環形排列於胎座上，形似米奇的耳朵與鼻子。開花春至夏季，結果夏季。

「桂葉黃梅」花凋謝後花萼、胎座持續發育呈紅色，核果環形排列於胎座上。（圖取自台北旅遊網）

桂葉黃梅因葉子和桂花神似，花狀又似梅花，所以有此稱號。在開花階段完全看不出有米老鼠樹的模樣，必須等到花朵完成授粉後，黃色花瓣凋落，果實從綠色轉為黑色時，才可從花瓣下方雄蕊及花萼看出酷似迪士尼卡通米老鼠的身影。植株最高可達五公尺，從含苞待放到開花結果的各階段，就像千面女郎展現多種様態，極具觀賞價值。

入園往右手邊瞧，就能發現米老鼠樹正在開花結果。（圖取自台北旅遊網）

歡迎大家到新生公園台北典藏植物園避暑，室內植物園不受天候影響，在舒適環境的植物智慧殿堂吸收芬多精、獲取第一手植物新知。台北典藏植物園開放時間:週二~週日09:00~17:00 (週一休館、遇國定假日或特殊假日將順延休館)，千萬不要錯過這難得的機會！

(中時電子報)