上月北市一名酒店女公關確診新冠肺炎，全台酒店、舞廳等特種行業慘遭勒令停業，公關、小姐尋求出路，各處流竄，改當隨傳隨到的傳播妹，不只摩鐵、KTV，就連釣蝦場都能叫到小姐。然而，失去酒店、經紀保護，小姐接客遭遇「白嫖」不付錢，連報警都不敢。
酒店停業，相關從業人員進行求生大做戰，上月底，桃園蘆竹分局就查獲一間釣蝦場掛羊頭賣狗肉，經營陪酒業務，不含酒錢與包廂費，檯費一小時為1000元，場內共有四包廂一外場，從每天晚上8：30營業至凌晨4點。台南市一名爆乳妹，原本也酒店上班，因轉戰小吃部陪酒，結果在駕車返家時，撞死早起運動的婦人。
鏡週刊報導，有公關透露悲慘遭遇，有人被約去摩鐵後遭到白嫖，對方不但不付性交易費用，反而還搶走小姐皮包內現金，但因從事非法性交易，甚至不敢報警。公關小姐透露，外界總認為這行「賺很大」，但若不是生活壓力，誰願意下海賺皮肉錢。
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(中時電子報)
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