蔡英文總統520將展開第二任期，中華民意研究協會今天公布民調，衛福部長陳時中的表現有94％民眾表示滿意。行政院長蘇貞昌的滿意度也有62％，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮滿意度都高於不滿意。至於陸委會主委陳明通的滿意度，則是略低於不滿意。

中華民意研究協會今天由理事長、台大政治系教授黃旻華、祕書長莊文忠等人共同召開記者會，公布民眾對於蘇貞昌領導的主要內閣首長滿意度調查。

隨著新冠肺炎疫情發展，負責政府防疫指揮的衛福部長陳時中表現獲得跨黨派民眾支持，調查結果顯示，有高達94％民眾表示滿意陳時中擔任衛福部長的表現，其中表示非常滿意的比例多達75％，還算滿意的為19％，表示不滿意的只有2％，未表示意見比例也僅4％。

黃旻華認為，陳時中的高滿意度，除了民眾對於他表現的肯定之外，可能也反映民眾對於台灣防疫的肯定及重視。

行政院長蘇貞昌去年上任至今一年多，520總統就職之後，也將續任閣揆。對於蘇貞昌擔任行政院長的表現，有62％民眾表示滿意，高於不滿意的28％，另有10％未表示意見。

新冠肺炎疫情，讓交通部主管的觀光產業、運輸產業等都面臨營運衝擊考驗。對於交通部長林佳龍上任以來的表現，有54％民眾表示滿意，30％表示不滿意，15％未表示意見。

外交部長吳釗燮上任至今兩年多，這段期間陸續發生台灣與多明尼加等5個邦交國斷交的事件，去年因與索羅門、吉里巴斯斷交請職，獲總統慰留。對於吳釗燮的表現，有45％民眾表示滿意，不滿意的則有30％，但有25％的民眾未表示意見。

內政部長徐國勇上任以來的表現，有41％民眾表示滿意，但也有35％表示不滿意，民眾看法較為分歧。至於陸委會主委陳明通，只有30％民眾表示滿意，略低於35％的不滿意，但也有35％民眾未表示意見，顯示有較多民眾對他並不熟悉。

此次調查是中華民意研究協會於5月5日至8日晚間18點30分至22點15分進行，有效樣本1071位，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

(中時 )