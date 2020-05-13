美國為防止新冠肺炎疫情擴散實施居家令，導致對汽油與包括航空旅行等服務的需求急凍，受此影響，美國4月消費者物價下挫0.8%，創下2008年「經濟大衰退」（Great Recession）以來最大跌幅，使美國經濟陷入通縮的風險升高。

美國勞工部周二公布，美國4月消費者物價指數（CPI）月減0.8%，為連續第2個月走跌，並較3月的月減0.4%加速下滑，同時創下2008年12月金融危機時期以來最大跌幅，但符合市場預期。

與去年同期相比，美國4月CPI上漲0.3%，較3月的年增1.5%大幅放緩，並創下2015年10月來最小漲幅，但僅略低於經濟學家預估的月增0.4%。

受原油價格崩跌影響，4月美國汽油價格大跌20.6%，延續3月下挫10.5%的頹勢，並創下2008年11月以來最大跌幅。汽油價格走跌，抵銷了食品價格大漲1.5%，創1990年1月以來最大漲幅。

美國4月核心CPI（排除食品與能源價格）月減0.4%，創下1957年開始調查以來的最大跌幅。與去年同期相比，4月核心CPI上漲1.4%，較3月的年增2.1%大幅下滑。此外，聯準會關注的3月核心個人消費支出（PCE）價格指數較去年同期升高1.7%，略低於2月的年增1.8%。

(時報資訊)