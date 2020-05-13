美股開高走低，但台股在台積電（2330）開低後回到平盤以上，加上鴻海（2317）及股王大立光（3008）走穩，以及防疫概念的生技股持續匯集人氣，台股集中市場今日開低走高，盤中一度回到10900點以及5日線以上，表現仍相對亞股強勢。

道瓊指數周二收跌457點，因美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）警告太早重啟國家經濟，可能導致武漢肺炎新疫情，使經濟復甦受挫，美股收低。道瓊工業指數跌457.21點，跌幅1.89%；標準普爾指數跌60.2點，跌幅2.05%；那斯達克指數跌189.79點，跌幅2.06%。

台股今早除了台積電跌幅收斂，公布股利的鴻海早盤表現強勢支撐台股指數。

另外，指數編纂公司明晟（MSCI）今天公布半年度調整，台股在全球標準型指數新增矽力-KY（6415），刪除潤泰全（2915）；在全球小型指數新增茂林-KY（4935）、宜鼎（5289）、金像電（2368）等13檔，帶動新增股的股價表現。

台積電董事會昨日核准配發第1季每股配發現金股利新台幣2.5元，除息交易日為9月17日，今早股價開低後回到平盤295元以上，股價近期在300元之下整理。

鴻海預計每股配發4.2元現金股息，以12日收盤價77.3元計，殖利率約5.4%。今股價開高0.4元，盤中漲幅擴大。

台股上周五重登一萬一千點大關，但本周集中市場小幅回檔，回落至10900點附近狹盤；目前台股守穩季線及月線，520前市場對行情看法續偏樂觀，台股今早在台積電等權值股穩盤，維持強勢整理的格局。本月以來內資更為積極，帶動櫃買市場指數表現更強勁。

(時報資訊)