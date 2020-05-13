大陸國家衛生健康委員會13日發佈公告指出，5月12日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例7例，其中6例為本土病例（均在吉林），1例為境外輸入病例（在上海）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為本土病例（在吉林）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者8例（境外輸入1例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察18例（境外輸入2例）；尚在醫學觀察無症狀感染者750例（境外輸入37例）。

當日新增治愈出院病例18例，解除醫學觀察的密切接觸者455人。境外輸入現有確診病例64例（含重症病例3例），現有疑似病例3例。累計確診病例1,692例，累計治愈出院病例1,628例，無死亡病例。

截至5月12日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例104例（其中重症病例10例），累計治愈出院病例78,189例，累計死亡病例4,633例，累計報告確診病例82,926例，現有疑似病例4例。累計追到密切接觸者737,901人，尚在醫學觀察的密切接觸者5,317人。

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