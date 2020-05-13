企業取得2016年後土地 應課稅 11:202020/05/13 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，依所得稅法規定，營利事業出售2016年1月1日以後取得之土地，應課徵所得稅，也就是適用房地合一。 此外，如果是出售2016年後取得的土地，將不適用所得稅法的土地交易所得免稅之規定。 (工商 ) #年後 #所得稅 #適用 #取得 #出售 也許您會感興趣 推薦閱讀 土增稅 採認標準放寬 04:102020/05/11 財經焦點 《通信網路》譁裕出售蘇州華廣股權 每股貢獻約1.27元 07:462020/05/11 財經 未分配盈餘新規定 適用要看仔細 14:362020/05/11 財經 境內銷售加收利息 需報營業稅 04:102020/05/12 金融．稅務 攬客出招 車貸首見100期 04:102020/05/12 時尚消費 《類股》4月營收兩樣情 統一超年減8.45％、全家年增5.73％ 08:192020/05/12 財經 出售房產平均每件土增稅額18.2萬 歷史單季次高 16:202020/05/12 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:472020/05/12 財經 全家首季獲利 逆勢大增24％ 04:102020/05/13 財經要聞 外資股利扣繳率 適用21％ 04:102020/05/13 金融．稅務 財經熱門新聞 【神秘鞋王1】庫克勒令製鞋「蘋果化」 寶成後再傳鞋王裁員3萬人 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 爆內幕！許勝雄怒拔金寶駙馬 女婿這動作小心了 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 勞工紓困貸款 龔明鑫：確定加碼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。