財政部北區國稅局表示，依所得稅法規定，營利事業出售2016年1月1日以後取得之土地，應課徵所得稅，也就是適用房地合一。

此外，如果是出售2016年後取得的土地，將不適用所得稅法的土地交易所得免稅之規定。

(工商 )