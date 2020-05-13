立法院6委員會今（13）日聯席審查「前瞻預算二期預算籌編同意案」，國民黨立委曾銘宗質詢時關心經濟復甦的時間點與觀光鬆綁，他詢問主計長朱澤民，今年底或明年初國內經濟才會復甦，對嗎？

朱澤民回應，這有兩點考量，第一是疫情發展，第二是國際旅客來台是否能恢復如常，特別是因為國際旅客來台觀光帶來的經濟效益，影響台灣GDP可達1到1.5個百分點，這是很重要的影響因素，因此經濟何時真的能復甦，仍未可知。

接著在曾銘宗追問下，包含朱澤民、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶均強調，「今年GDP保1沒有問題」！

對於日本暫停免簽證旅客入境措施，已延長到5月底，曾銘宗關心，國際旅客每年來台上千萬人次，在疫情可控的情況下，交通部是否評估開放外籍人士來台？何時可望開放？

交通部長林佳龍回應，有在評估，初期先以推動國內旅遊為首要，國際旅客開放與否，涉及指揮中心的判斷，有在討論針對疫情管控較佳的國家，組成國際旅遊聯盟，彼此互相開放旅客來往。至於對港澳地區的往來鬆綁，林佳龍說，交通部主管運輸及觀光，經貿人員往來涉及跨部會業務，交通部會做好評估，交由指揮中心判斷。

(工商 )