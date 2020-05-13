高雄市三民區保七總隊劉姓警員11日凌晨疑似酒後與歐姓妻子發生口角，爭吵過程中歐女到廚房拿水果刀，劉警見狀意圖奪刀，雙方拉扯中劉警大腿動脈遭劃破，導致大量出血不治，據了解，劉員因工作關係長期在外地，原本今年底就要退休，準備與妻子合開熱炒店過退休生活，而且熱炒店才剛開幕1天，未料就因2人口角而徒留遺憾。

據了解，劉姓員警為60年次保七總隊員警，與歐女在高雄開設一間熱炒店，因經營理念不同，經常發生爭執，10日2人在店內飲酒後發生口角，回家後雙方持續爭吵，歐女一氣之下到廚房拿水果刀，劉警發現後，想將歐女手中的刀奪下，卻不小心割破大腿動脈，因失血過多不治。

警方表示，將歐女帶回訊問時，她聲稱夫妻2人共用同一把鑰匙，當天劉警在店內飲酒後，先帶著鑰匙自行搭乘計程車返家，歐女因為步行較晚到家，因而沒有辦法開門，女兒幫歐女開門後，有上樓問「幹嘛把我鑰匙拿走！」，隨後便到廚房整理廚具，整理到一半，歐女正好手上拿著水果刀，恰巧當時劉警又裹著棉被到廚房與歐女嬉鬧，才會不小心劃傷劉男。

警詢後，警方依傷害致死罪嫌將歐女移送高雄地檢署偵辦，檢方對歐女的供詞存疑，指示警方針對疑點加強蒐證調查釐清，今晚諭令以10萬元交保。

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(中時電子報)