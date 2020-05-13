PCB廠—金像電(2368)受惠於商務NB及伺服器需求強勁，不僅第2季業績可望維持高檔，亦審慎樂觀看待第3季營運，儘管獲納入MSCI全球小型指數成分股，因股價處於高檔，今天盤中股價逆勢走跌。

金像電原以NB板為主，近幾年產品重心轉向雲端伺服器、資料庫中心及網通產品，並將原有的NB產品轉攻高階NB，受惠於遠距生活帶動商務NB、雲端伺服器、資料庫中心及網通產品需求強勁，讓金像電業績自去年下半年重回成長軌道，業績一路旺至今年上半年。

金像電第1季合併營收為50.46億元，年成長17.32%，營業毛利為10.34億元，年成長2.44倍，單季合併毛利率為20.49%，年增13.49個百分點，稅後盈餘為3.98億元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘為0.74元。

金像電4月合併營收為22.33億元，月增14.74%，年成長65.89%，累計1到4月合併營收為72.95億元，年成長28.25%；金像電表示，從目前訂單來看，第2季營運可望維持高檔。

金像電表示，雖然有疫情變數，第3季伺服器接單狀況還不錯，審慎樂觀看待第3季業績。

指數編纂公司明晟(MSCI)今天公布半年度調整，金像電獲納入全球小型指數成份股，儘管有此利多，金像電盤中股價未受激勵，反而因股價處於高檔，股價逆勢走跌。

(時報資訊)