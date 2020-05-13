中央流行疫情指揮中心推出防疫新生活運動，鼓勵民眾前往落實防疫與安全措施的景點出遊。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

馬拉灣祭出近半價的早鳥票，搶攻後疫時期出遊人潮。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

馬拉灣推出照片募集活動，投稿就有機會獲得免費門票與紀念毛巾。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

本土零確診滿月，旅遊人潮開始復甦，隨著天氣轉熱，麗寶樂園渡假區響應防疫新生活運動，預告水樂園「馬拉灣」6月13日開園。園方除做足防疫準備，今年適逢馬拉灣20周年，線上旅展也祭出近半價的早鳥票，預定5月14日中午12點開賣，意圖穩住後疫時代的國旅市場。

麗寶樂園渡假區即日起至5月20日推出線上旅展，將許多現場旅展才有的好康優惠拉至線上，其中詢問度超高的「馬拉灣早鳥票」為24小時快閃限定商品，預定5月14日中午12點開賣，票價只要399元，好康優惠下殺近5折的。

為迎接馬拉灣開園20周年，園方也舉辦照片募集活動，邀請遊客在臉書或Instagram分享馬拉灣的舊照片，有機會獲得免費門票與20周年紀念毛巾。

麗寶樂園渡假區表示，水樂園「馬拉灣」除確實做好消毒工作，並持續配合中央流行疫情指揮中心指示落實防疫，打造安心旅遊環境，也呼籲遊客用肥皂勤洗手、減少觸摸眼口鼻，落實個人衛生防護，一同加入防疫新生活運動。

(中時 )