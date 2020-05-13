本土零確診滿月，旅遊人潮開始復甦，隨著天氣轉熱，麗寶樂園渡假區響應防疫新生活運動，預告水樂園「馬拉灣」6月13日開園。園方除做足防疫準備，今年適逢馬拉灣20周年，線上旅展也祭出近半價的早鳥票，預定5月14日中午12點開賣，意圖穩住後疫時代的國旅市場。
麗寶樂園渡假區即日起至5月20日推出線上旅展，將許多現場旅展才有的好康優惠拉至線上，其中詢問度超高的「馬拉灣早鳥票」為24小時快閃限定商品，預定5月14日中午12點開賣，票價只要399元，好康優惠下殺近5折的。
為迎接馬拉灣開園20周年，園方也舉辦照片募集活動，邀請遊客在臉書或Instagram分享馬拉灣的舊照片，有機會獲得免費門票與20周年紀念毛巾。
麗寶樂園渡假區表示，水樂園「馬拉灣」除確實做好消毒工作，並持續配合中央流行疫情指揮中心指示落實防疫，打造安心旅遊環境，也呼籲遊客用肥皂勤洗手、減少觸摸眼口鼻，落實個人衛生防護，一同加入防疫新生活運動。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。