大陸外交學院國際關係研究所教授李海東13日在陸媒《環球時報》撰文指出，「誰引領誰」的彼此拉鋸過程，將決定未來陸美關係的最終性質。誰與世界擁抱得更緊，誰就將更具塑造力。大陸推進全球化和多邊主義的政策為世界普遍支持，相比之下，美國撕裂全球化與回歸保護主義政策飽受詬病。就此而言，相信時間站在大陸一邊。

文章說，日前美國17個州檢察長共同簽署公開信，要求國會召開聽證會，調查所謂「中國隱瞞新冠病毒資訊導致美國巨大人員損傷」。這17個州檢察長都是共和黨人，美國地方和社會層面在對陸認識方面，似乎出現了新變化，該怎麼看？

李海東建議，首先，在疫情惡化難見拐點的背景下，繼續將抗疫工作予以政治化操作，美國一些政客試圖藉助已產生廣泛且深刻破壞影響的疫情，推進「抹黑中國」議題，以盡快形成全社會對陸敵對的國內共識，使聯邦政府業已確立的「全政府型」對陸強硬政策具可持續性。

就重大關鍵議題召開聽證會，通常具有強烈的政策導向功能。當下一些美國政客試圖利用民眾與地方政府對疫情恐慌，通過舉辦疫情推責聽證會，達成民眾、州、聯邦協調「對華敵視」的全方位共識。不能不說，這是美政客對陸政策繼續落井下石的危險舉動。

其次，連署公開信完全由一些州的共和黨籍檢察長簽名，而民主黨人未參與，這既展示出當下美國的政治撕裂，以及只愛權力、不問是非的既有弊病，也表明大選背景下兩黨如何藉疫情打「中國牌」以提振選情各有考量。「笨蛋，是疫情和經濟」應會是民主黨人抗疫和選舉的主軸。

第三，自2017年以來，華府出台並實施了在各領域對陸深度競爭的政策，陸美關係處在又一個關鍵轉折期。疫情與選舉相疊加，使今年大選很可能成為陸美關係史的重大分水嶺。

今年選舉結果，很可能導致美對陸政策迎來競爭快速加劇局面。一方面，美推行既定的「全政府型」對陸全球角逐政策；另一方面，政治菁英誘導民眾逐漸確立「全社會型」對陸強硬共識。兩者相互影響，從而使其對陸競爭政策具備了跨黨派支持和具可持續性的戰略含義。

文章強調，相比之下，大陸對美政策依然堅持「協調、合作、穩定」主基調與互利共贏的目標。當陸美各自對彼此關係有如此截然不同定位之時，陸美關係如何發展就成為了一個不確定的問題

(中時 )